Новую бумагу для открыток и постеров тюменка отливает из макулатуры

| Фото: сообщество ECODECOR во ВКонтакте | Фото: сообщество ECODECOR во ВКонтакте

Отливает из макулатуры новую бумагу, чтобы сделать открытки и другие изделия, тюменка Светлана Войтова. Создает их девушка в домашних условиях, без специального оборудования.

"По образованию я дизайнер среды, училась в Тюменском индустриальном университете, но по специальности работала недолго, так как переехала в маленький город, где работы по моей профессии оказалось мало. В творчество вернулась в 2018 году, когда родители строили дом. Вместе с мамой искали в интернете, как своими руками создать интересный декор для сада. Я вдохновилась этой темой. Так и началось мое увлечение", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Светлана Войтова.

Мастерица рассказывает, что в первую очередь научилась отливать копилки из гипса, расписывала их, но продавала только знакомым. На тот момент она была в декрете, и это было скорее хобби, чтобы отвлечься и отдохнуть от повседневных дел. Впрочем, вскоре девушка поняла, что в работе с этим материалом для нее мало творчества, поэтому начала изучать другие. В результате остановилась на бумаге.

"Она безопасна, экологична и доступна, тем более макулатуры у нас в семье много, дома все же росли дети. Тема переработки оказалась для меня вдвойне актуальной, так как мне всегда было жалко выкидывать бумагу. Я по крупицам собирала информацию в интернете, что можно из нее сделать, пробовала и училась на своих ошибках. Со временем пришла к созданию игрушек и декора", - рассказала пэйпермейкер.

Из бумаги в технике папье-маше она делала вазы, посуду, фотореквизит, игрушки, как елочные, так и обычные, броши и другое.

| Фото: предоставлено Светланой Войтовой | Фото: предоставлено Светланой Войтовой

Сейчас Светлана Войтова вручную отливает новую бумагу для открыток, постеров с натуральными растениями и надписями-пожеланиями. Для изделий берется уже использованная бумага, макулатуру ей приносят родственники и друзья.

Техника изготовления, по словам Светланы, не сложная, единственное, требует времени и терпения. Под присмотром взрослых справится даже ребенок.

Чтобы создать новый лист бумаги потребуется блендер, экран для отлива, который состоит из двух фоторамок и сетки, контейнер, ткань и губка. Для переработки подойдет офисная бумага, например, ненужные документы, бумажная упаковка от косметики, зубной пасты, продуктов, газеты, коробки от посылок. Не подходит мелованная, глянцевая и оберточная бумага и фотобумага. Из отобранного материала делается бумажная масса, называемая пульпой. Важно при этом очистить ее от скрепок, скотча и пленок.

"Сортировка по цвету не обязательна, только если вам важно получить определенный оттенок без использования красителей. Сырье измельчаете, замачиваете в воде, далее идет его роспуск блендером и проклейка. Я для этого использую крахмал. И уже создаю необходимую концентрацию бумажной массы, разбавляю водой. Что касается добавок, то можно экспериментировать и использовать семена, опилки, колера и многое другое", - пояснила мастерица.

| Фото: предоставлено Светланой Войтовой | Фото: предоставлено Светланой Войтовой

Следующие этапы - формирование отливки, ее отжим на ткани, сушка и прессинг готовых листов. Также можно сделать отделку или обработку, разрезание и упаковку. Но это уже на усмотрение каждого. Надписи на открытках она делает на печатной машинке, потому что бумага ручного литья более плотная, чем промышленного производства. "Еще она рельефная, может застревать в принтере, не каждый справляется с печатью. В принципе, принтерная печать на бумаге ручного отлива возможна, но на печатной машинке гораздо интереснее и приятнее", - объяснила пэйпермейкер.

Обучает мастерству переработки бумаги Светлана на своих мастер-классах. Участниками становятся, как дети, так и взрослые. Встречи проходят платно и бесплатно на тюменских фестивалях и маркетах. На мероприятиях тюменка также выставляет свой товар. Стоимость открыток зависит от формата и места приобретения. В среднем цена А6 - 100 рублей, А5 - 200 рублей.

| Фото: предоставлено Светланой Войтовой | Фото: предоставлено Светланой Войтовой

"На днях поступило несколько заказов через соцсети. Еще мои изделия можно купить в магазине "Из дома в дом", скоро появятся в книжном "Никто не спит". Собираюсь расширять этот список. Кроме этого в планах создавать блокноты, закладки для книг, конверты и визитки", - добавила она.

Работы девушки можно приобрести также в ее официальной группе ECODECOR.

Отметим, в ноябре Светлана вошла в онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь". Это место, где, по замыслу организаторов, каждый ценитель красивого и уникального найдет своего творца, а каждый ремесленник сможет показать себя.

Виктория Макарова