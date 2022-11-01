Тюменские ученые исследовали более 220 квадратных километров озер за сезон
Более 220 квадратных километров озер иследовали специалисты лаборатории аквакультуры Тюменского филиала ВНИРО за сезон.
Как сообщает региональный филиал Госрыбцентра, в осенний этап исследований вошли пять модельных водоемов. Это озера Лахсентур (Кондинский район Югры), Большой Магат (Нижнетавдинский район), Андреевское (Тюменский район), Большое Калмакское (Армизонский район) и Яровское (Казанский район). Общая площадь исследуемой акватории превысила 220 квадратных километров.
На водоемах ученые отраслевой науки провели контрольный лов и биологический анализ рыб, отобрали гидрохимические и гидробиологические пробы. Пойманная рыба также доставлена в институт для токсикологических и ихтиопатологических исследований.
Актуальные данные, полученные в результате, используют для оценки состояния запасов озерной ихтиофауны, а также лягут в основу прогноза рекомендованного вылова.