Тюменские ученые исследовали более 220 квадратных километров озер за сезон

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Более 220 квадратных километров озер иследовали специалисты лаборатории аквакультуры Тюменского филиала ВНИРО за сезон.

Как сообщает региональный филиал Госрыбцентра, в осенний этап исследований вошли пять модельных водоемов. Это озера Лахсентур (Кондинский район Югры), Большой Магат (Нижнетавдинский район), Андреевское (Тюменский район), Большое Калмакское (Армизонский район) и Яровское (Казанский район). Общая площадь исследуемой акватории превысила 220 квадратных километров.

На водоемах ученые отраслевой науки провели контрольный лов и биологический анализ рыб, отобрали гидрохимические и гидробиологические пробы. Пойманная рыба также доставлена в институт для токсикологических и ихтиопатологических исследований.

Актуальные данные, полученные в результате, используют для оценки состояния запасов озерной ихтиофауны, а также лягут в основу прогноза рекомендованного вылова.