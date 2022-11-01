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Лучшие пилоты дронов тюменского "Кванториума" отдохнут во всероссийском центре "Смена"

Общество, 17:25 21 ноября 2022

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

48 воспитанников детского технопарка "Кванториум" проявили мастерство в управлении беспилотниками. Участники чемпионата "Транспорт будущего" проходили трассу грузовиком с применением FPV-шлема и пролетали дроном на время, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Кванторианцы, показавшие наилучший результат, получили путевки во всероссийский детский центр "Смена" на общеразвивающую программу "ТехноЛидер", которая пройдет в декабре.

В рамках чемпионата высокотехнические беспилотные летательные аппараты представили сотрудники МЧС. Они рассказали юным техникам, как дроны применяются для решения сложных задач в режиме чрезвычайных ситуаций.

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# ДИ Пионер , дроны , кванториум

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