Лучшие пилоты дронов тюменского "Кванториума" отдохнут во всероссийском центре "Смена"

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

48 воспитанников детского технопарка "Кванториум" проявили мастерство в управлении беспилотниками. Участники чемпионата "Транспорт будущего" проходили трассу грузовиком с применением FPV-шлема и пролетали дроном на время, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Кванторианцы, показавшие наилучший результат, получили путевки во всероссийский детский центр "Смена" на общеразвивающую программу "ТехноЛидер", которая пройдет в декабре.

В рамках чемпионата высокотехнические беспилотные летательные аппараты представили сотрудники МЧС. Они рассказали юным техникам, как дроны применяются для решения сложных задач в режиме чрезвычайных ситуаций.