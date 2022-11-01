  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -20..-22 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский филармонический оркестр отправится на гастроли в Москву и Санкт-Петербург

Общество, 08:14 23 ноября 2022

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника отправится в декабре на гастроли в Санкт-Петербург и Москву. Накануне, 13 декабря, гастрольную программу представят в Тюмени.

По информации Тюменской филармонии, концерт получил название "ТФО. Накануне". Специальным гостем станет фортепианный дуэт ST-duo. Имена исполнительниц Софьи Сахновой и Антонины Лузько уже знакомы тюменцам: гармоничное ансамблевое партнерство и сценическое обаяние артистов зрители оценили в прошедшем концертном сезоне на сольном концерте.

Подробнее о программе концерта по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская филармония , Тюменский филармонический оркестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:14 23.11.2022Тюменский филармонический оркестр отправится на гастроли в Москву и Санкт-Петербург
21:38 22.11.2022Тюменский проект "ДСК 500" лидирует в конкурсе "Лидеры развития инфраструктуры России"
21:04 22.11.2022Тюменская студентка Эвелина Комарова победила в конкурсе "Большая перемена"
20:52 22.11.2022Продукты, теплую одежду и газовые горелки отправили мобилизованным из Сладковского района