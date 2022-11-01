Тюменский филармонический оркестр отправится на гастроли в Москву и Санкт-Петербург

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника отправится в декабре на гастроли в Санкт-Петербург и Москву. Накануне, 13 декабря, гастрольную программу представят в Тюмени.

По информации Тюменской филармонии, концерт получил название "ТФО. Накануне". Специальным гостем станет фортепианный дуэт ST-duo. Имена исполнительниц Софьи Сахновой и Антонины Лузько уже знакомы тюменцам: гармоничное ансамблевое партнерство и сценическое обаяние артистов зрители оценили в прошедшем концертном сезоне на сольном концерте.

Подробнее о программе концерта по ссылке.