Тюменский филармонический оркестр отправится на гастроли в Москву и Санкт-Петербург
| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic
Тюменский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Юрия Медяника отправится в декабре на гастроли в Санкт-Петербург и Москву. Накануне, 13 декабря, гастрольную программу представят в Тюмени.
По информации Тюменской филармонии, концерт получил название "ТФО. Накануне". Специальным гостем станет фортепианный дуэт ST-duo. Имена исполнительниц Софьи Сахновой и Антонины Лузько уже знакомы тюменцам: гармоничное ансамблевое партнерство и сценическое обаяние артистов зрители оценили в прошедшем концертном сезоне на сольном концерте.
Подробнее о программе концерта по ссылке.