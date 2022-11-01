Более 13 миллионов рублей украли за неделю мошенники у жителей Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13,3 млн рублей похитили за минувшую неделю у жителей Тюменской области телефонные и интернет-мошенники, пострадали 56 человек, сообщает региональная прокуратура.

Мошенники использовали соцсети, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений.

Одной из самых распространенных мошеннических схем остается "звонок из службы безопасности банка" и хищение денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 1,8 млн рублей.

Неизвестный, позвонив тюменцу, представился сотрудником службы безопасности банка.