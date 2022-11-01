Предприятия Тобольска украсят в городе парки и скверы к Новому году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприятия в Тобольске выберут общественные территории, которые будут украшать к Новому году. Попросил бизнес-сообщество Взять шефство над парками и скверами попросил бизнес-сообщество глава города Максим Афанасьев на обсуждении новогоднего оформления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, у городских предприятий есть успешная практика по оформлению своих прилегающих территорий. Но есть места на центральных прогулочных улицах, которые могли быть украшены лучше. Простые недорогие гирлянды, елочки, фонарики создадут людям новогоднее настроение и прослужат не один год. Первым на предложение откликнулся застройщик "Стоун-строй". Он украсит сквер Михайлова и проведет там праздник для горожан.

Также Максим Афанасьев пригласил предприятия поддержать городской проект "Елка желаний", который с 2003 года реализуется в Тобольске по инициативе местного отделения Торгово-промышленной палаты.

"Многие из присутствующих уже не один год поддерживают этот проект для детей с особенностями здоровья. В этом году в акцию включены дети тех, кто сейчас на территории СВО. Все подробности у них в группе, - написал глава города. - На самом деле для настоящего праздника и чуда надо совсем немного. Кто сталкивался с ситуацией, когда вовремя сказанное теплое слово переворачивало судьбу и вселяло силы жить дальше, тот меня поймет. А еще больше меня поймет тот, кто уже осознал, какая это безграничная радость не получать, а дарить подарки", - написал он.

Напомним, в Тобольске в этот раз на смену ледяным фигурам придут снежные.