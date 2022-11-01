В Тюмени терапевтический форум проходит на 47 площадках

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XII терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов" открыли в Тюмени 22 ноября. Обсуждение вопросов здравоохранения идет на 47 площадках, сообщает Тюменский медицинский университет.

Ректор вуза Иван Петров рассказал, что доклады экспертов форума касаются организации медицинской помощи, новых подходов к лечению, диагностике и профилактике терапевтических заболеваний.

"В рамках форума состоится традиционный конкурс молодых ученых. Мы будем говорить и о новой коронавирусной инфекции, причем в этом году акцент сделан на вопросах длительного эффекта и сочетания постковидных осложнений с соматическими заболеваниями", - говорит он.

Благодаря видеотрансляции с площадок форума, узнать о новых медицинских разработках и возможности их применения смогут представители медицины всех территорий России.

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Использовать лучшие тюменские практики в своих регионах призвала участников мероприятия вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских: "В Тюменской области ведется целенаправленная работа по улучшению материальной базы, мы очень серьезно продвинулись в этом направлении, несмотря на пандемию. Ведется работа по улучшению функционирования учреждений системы здравоохранения, используются новые информационные технологии, развивается кадровый потенциал отрасли. Создана система, позволяющая не только тюменцам, но и жителям других территорий области получать высокотехнологическую помощь, в том числе за счет телемедицинских консультаций".

XII Терапевтический форум проходит с 22 по 24 ноября. Программа мероприятий и трансляции доступны на сайте форума.