В Аромашево тушили условный пожар в гостинице

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебный пожар тушили в гостиничном комплексе с. Аромашево. По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в одном из номеров, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для эвакуации персонала прибыли несколько пожарных расчетов. Огнеборцы оценили обстановку и создали газодымозащитное звено, обследовали помещения на наличие людей.

В комнате второго этажа гостиницы пожарные обнаружили "пострадавшего". Огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали медикам.

Помимо скорой помощи в учениях приняли участие сотрудники полиции, газовой службы и работники электросетей.

"С поставленными задачами участники учений справились, оценка - удовлетворительно",- отметил заместитель начальника 27 ПСО Сергей Пуртов.