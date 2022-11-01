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В Аромашево тушили условный пожар в гостинице

Общество, 15:58 22 ноября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учебный пожар тушили в гостиничном комплексе с. Аромашево. По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в одном из номеров, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Для эвакуации персонала прибыли несколько пожарных расчетов. Огнеборцы оценили обстановку и создали газодымозащитное звено, обследовали помещения на наличие людей.

В комнате второго этажа гостиницы пожарные обнаружили "пострадавшего". Огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали медикам.

Помимо скорой помощи в учениях приняли участие сотрудники полиции, газовой службы и работники электросетей.

"С поставленными задачами участники учений справились, оценка - удовлетворительно",- отметил заместитель начальника 27 ПСО Сергей Пуртов.

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# Аромашевский район , ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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