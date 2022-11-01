В Аромашево тушили условный пожар в гостинице
Учебный пожар тушили в гостиничном комплексе с. Аромашево. По легенде, из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в одном из номеров, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Для эвакуации персонала прибыли несколько пожарных расчетов. Огнеборцы оценили обстановку и создали газодымозащитное звено, обследовали помещения на наличие людей.
В комнате второго этажа гостиницы пожарные обнаружили "пострадавшего". Огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали медикам.
Помимо скорой помощи в учениях приняли участие сотрудники полиции, газовой службы и работники электросетей.
"С поставленными задачами участники учений справились, оценка - удовлетворительно",- отметил заместитель начальника 27 ПСО Сергей Пуртов.