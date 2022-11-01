Суд Тюмени отправил в СИЗО четырех вымогателей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Обвиняемых в вымогательстве 3 млн рублей у двоих мужчин Центральный районный суд Тюмени поместил под стражу до 19 января 2023 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из представленных материалов, 18 ноября четверо обвиняемых в убойном цехе одного из предприятий Ялуторовского района, применяя насилие, требовали у потерпевших крупную сумму. Жертв избивали, подвешивали цепью на балку вниз головой, угрожали ножами и стреляли.