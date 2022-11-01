Два тюменских дома еще остаются без воды после аварии на магистральном водоводе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водоснабжение временно ограничено в двух домах на ул. Харьковской, 83 и 85 в Тюмени 22 ноября.

Воду жильцам привезут, заверила руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова.

Ранее сообщалось о временном ограничении водоснабжения в пяти домах на ул. 50 лет Октября и Харьковской. Причиной стали работы по восстановлению целостности трубы: 22 ноября магистральный водовод оказался поврежден, что привело к утечке в районе ТЭЦ-1.

"Благодаря тому, что система закольцована, перераспределили потоки воды", - добавила Ирина Айданова.

Инна Пахомова