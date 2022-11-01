В Ишиме открыли сквер и пешеходную зону на улицах Пушкина и Максима Горького

| Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения в Ишиме | Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения в Ишиме

Благоустройство сквера возле Дома культуры и создание пешеходной зоны на улицах Пушкина и Максима Горького завершилось в Ишиме в конце октября. Торжественного открытия в этом году из-за неблагоприятных погодных условий не будет, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Благоустроенная территория связала историческую и современную части города - от "Фестивального" парка до улицы Артиллерийской. У восточной входной группы парка разбиты газоны и цветники, сделана широкая аллея, где установлены навесы с качелями для взрослых и детей. Аллея с велодорожкой, озеленением и освещением пролегла вдоль улицы Максима Горького. Вся пешеходная зона оформлена в едином стиле. По ней напрямую можно пройти от парка до улицы Артиллерийской – для этого в план реконструкции попал ранее закрытый забором участок городского стадиона.

Масштабные преобразования произошли на территории сквера у Дома культуры, в границах улиц 8 Марта и Артиллерийской. Здесь сделали скейт-парк, площадь для проведения массовых мероприятий с открытым амфитеатром, детскую площадку в экостиле. Изюминкой стала галерея молодоженов - открытая конструкция для прогулок и фотосессий, выходящая на перекресток улиц Карла Маркса и Артиллерийской, к загсу. В сквере установлены скамейки и светильники, обустроены вело- и пешеходные дорожки, парковки. На площади у спортивного комплекса смонтирован сухой фонтан. Его открытие запланировано на весенне-летний период следующего года.

"В сквере и пешеходной зоне созданы объекты как социального, культурного, так и коммерческого и делового назначения. Это предоставляет массу возможностей для детей, молодежи, людей старшего поколения, представителей различных общественных организаций и движений, предпринимателей. Кроме того, в городе увеличится показатель благоустроенной территории на каждого жителя, повысится уровень комфортности населения", - добавили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Посмотреть благоустроенную территорию можно по камерам видеонаблюдения, которые установили в июле.

Напомним, Ишим стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году и получил на реализацию проекта федеральный грант.

В этом году ишимцам предлагают вновь выбрать общественную территорию для участия в этом конкурсе.

Виктория Макарова