В Тобольске водитель сбил 11-летнего ребенка и уехал с места ДТП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11-летнего ребенка сбил автомобиль "Лада Гранта" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ремезова, 64а в Тобольске около 20 часов. Водитель с места происшествия уехал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Девочка шла по переходу со своей мамой. В результате ДТП она получила травму ноги. Водитель позже был установлен. 52-летний мужчина пояснил, что уехал с места аварии, потому что очень торопился. Обстоятельства происшествия выясняются.

Госавтоинспекция призывает водителей заблаговременно снижать скорость, а пешеходам использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть, убедившись, что все автомобили пропускают.