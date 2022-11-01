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В Тобольске водитель сбил 11-летнего ребенка и уехал с места ДТП

Происшествия, 12:37 23 ноября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11-летнего ребенка сбил автомобиль "Лада Гранта" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ремезова, 64а в Тобольске около 20 часов. Водитель с места происшествия уехал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Девочка шла по переходу со своей мамой. В результате ДТП она получила травму ноги. Водитель позже был установлен. 52-летний мужчина пояснил, что уехал с места аварии, потому что очень торопился. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Госавтоинспекция призывает водителей заблаговременно снижать скорость, а пешеходам использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть, убедившись, что все автомобили пропускают.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , девочка , ДТП

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