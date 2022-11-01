В пяти районах Тюменской области больше всего людей с ожирением

| Фото: правление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: правление стратегических коммуникаций ТюмГУ

В пяти районах Тюменской области больше всего людей с ожирением в 2022 году. Это Сорокинский, Голышмановский, Армизонский, Ишимский и Исетские районы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила доктор медицинских наук, главный внештатный специалист диетолог областного департамента здравоохранения Елена Дороднева в Международный день борьбы с ожирением, который отмечается 26 ноября.

За пять лет самый высокий показатель по заболеваемости был в 2021 году, согласно данным диспансеризации взрослого населения региона. Это связано со снижением физической активности во время коронавирусных ограничений. В 2022 году тенденция к ожирению в Тюменской области стала снижаться.

"Если вы собираетесь сформировать для себя программу по снижению массы тела, то в первую очередь обязательно начните вести дневник подсчета калорий. Этот метод позволяет наглядно увидеть свои ошибки, проанализировать процесс энергопотребления и научиться по-новому подходить к своему ежедневному рациону питания. Сейчас существует масса приложений, позволяющих быстро вносить данные и автоматически вести подсчет. Ежедневное ведение требуется, чаще всего, в первый месяц. Затем формируются новые привычки, человек привыкает питаться иначе, а ведение дневника питания становится лишь контрольным инструментом", - поделилась она.

Метод актуален в любом возрасте: подсчет калорий помогает увидеть, уменьшить и перераспределить энергопотребление, и, как следствие, снизить массу тела. По словам Елены Дородневой, если человек знает свою норму калорий и владеет навыком вычисления поступающей энергии, то сможет легко составлять полезный рацион на день и поддерживать здоровье своего организма в любом возрасте. При этом доктор медицинских наук отметила, что с возрастом меняется гормональный фон, замедляются определенные метаболические процессы, снижается двигательная активность и мышечная масса – калории сжигаются с меньшей скоростью.

"И если пик энергопотребления приходится на 20-30 лет, когда мышечная масса активно растет, то в 45-60 лет энергопотребление должно сокращаться на 20-30 %. Порции должны стать меньше, чтобы дать возможность телу сохранить прежнюю форму и удержать вес", - добавила Елена Дороднева.

Также специалист рассказала про роль воды для организма взрослого человека. Традиционная формула подсчета необходимой организму воды в сутки – 30 мл на кг массы тела. "Если в раннем детстве мы состоим из воды на 90 процентов, то поддерживать водный баланс в зрелом и пожилом возрасте помогает здоровая привычка пить воду. Вода помогает кровообращению, нормализует пищеварение, участвует в терморегуляции, улучшает подвижность суставов и работу головного мозга. Пить чистую питьевую воду в достаточном количестве – обязательное правило здорового питания", - подчеркнула главный внештатный специалист диетолог областного департамента здравоохранения.

Виктория Макарова