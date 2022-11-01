Владимир Якушев: между УФО и Узбекистаном большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей

| Фото: представительство президента РФ в УФО | Фото: представительство президента РФ в УФО

Между УФО и Узбекистаном большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей, обозначил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушв во время встречи с генконсулом Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым 24 ноября.

"Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины", – акцентировал полпред.

Генеральный консул Узбекистана Абдусалом Хатамов отметил, что УФО имеет большое значение для российско-узбекских отношений. Новым импульсом для их развития стало подписание на сентябрьском саммите ШОС декларации о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.