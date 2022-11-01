В аэропорту Тобольска 25 ноября пройдут антитеррористические учения

| Фото: Аэропорт Ремезов. Тобольск | Фото: Аэропорт Ремезов. Тобольск

Учения по пресечению условного теракта пройдут 25 ноября 2022 года на базе аэропорта Тобольска им. Семена Ремезова при участии сотрудников управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.

Как сообщает пресс- служба РУФСБ России по Тюменской области, мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Жителей Тобольска просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.