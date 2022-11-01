Гастрольную программу Тюменского филармонического оркестра первыми услышат жители областной столицы

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Концерт под названием "ТФО. Накануне" состоится в Тюменской филармонии 13 декабря, начало - в 19 часов. Он приурочен к ежегодным гастролям коллектива, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Тюменцы первыми услышат те произведения, которые прозвучат в концертных залах столиц.

Как сообщает пресс-служба ТКТО, концерт для поклонников Тюменского филармонического оркестра станет прекрасной возможностью не только первыми услышать интереснейшую классическую программу, но и поддержать оркестр в преддверии ответственных гастролей.

Специальным приглашенным гостем станет фортепианный дуэт ST-duo. Имена талантливых исполнительниц Софьи Сахновой и Антонины Лузько уже знакомы тюменцам: гармоничное ансамблевое партнерство и сценическое обаяние артистов дуэта по достоинству были оценены в прошедшем концертном сезоне на сольном концерте.