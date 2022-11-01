Оперативный штаб в Тюменской области провел в Тобольске учения по пресечению условного теракта

| Фото: favt.gov.ru | Фото: favt.gov.ru

Оперативный штаб в Тюменской области 25 ноября провел учения по пресечению условного теракта в Тобольске в командно-штабном формате.

В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.

"Антитеррористическое учение проведено для отработки практических навыков по пресечению террористического акта в форме захвата заложников в аэропорту Тобольска им. Семена Ремезова, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По оценке руководителя антитеррористического учения, все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно. Учебные задачи реализованы в полном объеме.