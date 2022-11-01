Тюменец оплатил алиментный долг в 120 тысяч рублей, чтобы устроиться на госслужбу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долг в 120 тыс. рублей по алиментам перед сыном оплатил тюменец, чтобы трудоустроиться на государственную службу. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

После развода 38-летний тюменец очень скоро обзавелся новой семьей, родился второй ребенок, а о 14-летнем сыне от прежнего брака заботиться перестал. Зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, мужчина скрывался от судебных приставов. Его задолженность перед ребенком превысила 120 тыс. рублей.

Работая неофициально, мужчина был намерен устроиться на госслужбу, а для того, чтобы получить долгожданное место, ему было необходимо полностью оплатить свой долг перед старшим сыном. Гражданин добровольно явился к судебному приставу, предъявив чек о полной оплате долга.

На работу мужчину приняли, а копия исполнительного документа для удержания дальнейших выплат из заработной платы уже получена учреждением.