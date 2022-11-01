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Тюменская компания запустит линию по производству целлюлозного утеплителя в Крыму

Экономика, 13:05 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Линию по производству целлюлозного утеплителя планирует запустить в ближайшее время в Крыму предприятие "Фирма Тюмень Эковата". В продвижении продукции компании помогли в региональном центре "Мой бизнес".

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, предприятие получило услугу "Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках". Как рассказал руководитель "Фирма Тюмень Эковата" Антон Телесов, рост продаж в период рекламной кампании увеличился на 7 %.

До 240 тонн целлюлозного строительного утеплителя "Эковата Экстра" ежемесячно производит предприятие "Фирма Тюмень Эковата". Здесь работают 11 человек. Сырье используется уральское, в том числе и от Тюменского дома печати. Продукцию приобретают строительные магазины и компании, частные застройщики в регионе. Эковату реализуют на рынках России и Казахстана.

Тюменское предприятие также занимается изготовлением и реализацией установок для монтажа эковаты и линий для ее производства. 59 таких линий работают в других субъектах и странах СНГ.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , производство

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