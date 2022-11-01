В Тюмени 43 человека начали работу на станции скорой медицинской помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Шесть врачей и 37 фельдшеров начали работу на станции скорой медицинской помощи в Тюмени. Посвящение новичков в профессию, а также вручение свидетельств о принятии в трудовую семью состоялось 25 ноября, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На подстанцию № 4 два-три года подряд приходят люди, которые кардинально сменили сферу деятельности: на медиков переучились бухгалтеры, экономисты, юристы. Одна из таких – фельдшер Елена Литвиненко, которая отработала 20 лет бухгалтером. По ее словам, однажды, увидев в кабинете анатомии манекен человеческого скелета, она подумала, как же прожила всю жизнь без этих знаний. Сейчас медик успешно проходит все этапы адаптации.

"Много работала над собой, много знаний и навыков получила, окончив с красным диплом колледж. Однако продолжаю искать и находить способы, как еще улучшить свои навыки. Так, я стала подрабатывать процедурной сестрой. И когда вижу результаты, радуюсь за себя и наполняюсь уверенностью, что сделала правильный выбор. Скорая – это точно моё место работы, спасать и лечить людей – это мое дело", – рассказала Елена Литвиненко.

Заведующая подстанцией № 4 Нина Царапкина уточняет, что секрет мастерства – много раз отработать практические навыки: "Делаем акцент на сердечно-легочную реанимацию, иммобилизацию травмированных конечностей и наложение повязок, внутрикостный доступ, фиксацию пострадавшего на спинальном щите и еще целый список, чего должен знать и уметь фельдшер и врач скорой помощи, чтобы быстро сориентироваться в ситуации, поставить диагноз и оказать оперативно и качественно помощь".