Мобилизованные тюменцы получат отсрочку оплаты за аренду госимущества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсрочку оплаты за аренду госимущества на время прохождения военной службы по мобилизации, контракту или в качестве добровольцев получат тюменские предприниматели.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Предприниматель вправе обратиться за отсрочкой до начала, в период либо после прохождения военной службы. То же самое могут сделать его уполномоченный представитель либо один из совершеннолетних членов семьи.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, органам местного самоуправления рекомендовано предоставить аналогичные льготы предпринимателям, арендующим имущество, находящееся в муниципальной собственности.