  • 25 ноября 202225.11.2022пятница
  • USD60,3866
    EUR62,7814
  • В Тюмени -14..-16 С 4 м/с ветер северный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

Мобилизованные тюменцы получат отсрочку оплаты за аренду госимущества

Губернатор, 12:42 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отсрочку оплаты за аренду госимущества на время прохождения военной службы по мобилизации, контракту или в качестве добровольцев получат тюменские предприниматели.

Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Предприниматель вправе обратиться за отсрочкой до начала, в период либо после прохождения военной службы. То же самое могут сделать его уполномоченный представитель либо один из совершеннолетних членов семьи.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, органам местного самоуправления рекомендовано предоставить аналогичные льготы предпринимателям, арендующим имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мобилизация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 25.11.2022Мобилизованные тюменцы получат отсрочку оплаты за аренду госимущества
16:35 24.11.2022 Александр Моор: сплочение и взаимная поддержка – наш главный ресурс
16:14 24.11.2022Александр Моор назвал условие для развития экономики на местах
15:42 24.11.2022 В Тюменской области может появиться столица бурого медведя