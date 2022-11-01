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Инженерные сети для двух жилых комплексов в Тюменской области построят за счет инфраструктурного займа

Экономика, 16:04 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инженерные сети для двух жилых комплексов в Тюменской области построят с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Размер займа составит 811 млн рублей, сообщает банк.

Проект предполагает создание сетей водо-, газо- и теплоснабжения для двух очередей жилого комплекса в створе улиц Московский тракт и Окружная дорога общей площадью 151 тыс. кв. м.

Это второй проект в регионе, который будет реализован с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Первый – финансирование инженерной инфраструктуры для ЖК в районе аэропорта Плеханово.

"Тюменская область заинтересована в развитии жилищного строительства. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ позволяют застройщикам получить недорогой заем на старте проекта. Это положительно сказывается на развитии дорожной и коммунальной инфраструктуры нового района. Регион поддерживает строителей, обеспечивая гарантию возврата средств. Мы считаем опыт реализации механизма инфраструктурных облигаций очень успешным. Первый дом в жилом комплексе "Домашний" микрорайона Плеханово будет сдан уже в этом году", – подчеркнул заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселев.

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# жилой комплекс , инфраструктурные облигации , инфраструктурный займ

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