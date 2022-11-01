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Тюменцы обменяются книгами и помогут приютским животным на фестивале "Теплые коты"

Общество, 17:43 25 ноября 2022

из архива организаторов | Фото: из архива организаторов

Фестиваль доброты "Теплые коты" состоится в молодежном пространстве "Город молодых" в Тюмени 26 ноября с 14 до 21 часа.

В 14 часов все желающие смогут поиграть в настольные игры. На 15 часов намечено открытие фестиваля. В 15 часов 30 минут начнется открытая лекция "Как пережить ночь Х?" про страх фейерверков у собак. С 17 часов в молодежном пространстве стартует концерт с участием поэтов и музыкантов и учениц вокальной студии центра творчества "Грант".

Посмотреть фильм "Карп отмороженный" тюменцы смогут в 19 часов. После начнется обсуждение.

В течение всего мероприятия будет работать благотворительный пункт сбора корма для приютских животных, а также амуниции, наполнителя, посуды, лежанок, игрушек. Также тюменцы могут сдать на переработку макулатуру и картон. Все вырученные средства от сдачи на переработку пойдут на содержание животных приюта "Лучший друг". Гости могут обменяться ставшими ненужными вещами и книгами.

С подробной информацией по фестивалю можно ознакомиться по ссылке. Молодежное пространство "Город молодых" находится по адресу: ул. Механическая, 31/1.

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# акция , животные

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