Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве с Инфраструктурным клубом

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Инвестиционное агентство Тюменской области и национальная ассоциация инвесторов и операторов инфраструктурных проектов "Инфраструктурный клуб" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместном привлечении новых инвесторов на "ИнфраСаммите" в Москве.

В соглашении идет речь об увеличении перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Тюменской области, в том числе в формате концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, офсетных контрактов.

"В этом году мы начали проводить презентации инвестиционного потенциала на площадке представительства Тюменской области в Москве. В декабре планируем рассказать о потенциале региона участникам Еврейского бизнес-клуба "Ошер", — прокомментировал генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

"ИнфраСаммит" — ключевое событие рынка инфраструктурных проектов и ГЧП. Участие в нем принимают действующие концессионеры и концеденты инфраструктурных проектов и компании, которые только рассматривают для себя возможности вхождения в рынок проектов ГЧП, финансово-банковские организации, органы исполнительной и законодательной власти, контрольно-надзорные органы.