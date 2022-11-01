ТехноХаб от Нефтегазового кластера собирает заявки

| Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Нефтегазовый кластер начал прием заявок в ТехноХаб. Об этом стало известно в ходе Дня индустриального партнера Нефтегазового кластера 25 ноября.

"Дочерние общества "Газпром нефти" актуализировали вызовы, с которыми сталкиваются в своей работе. Это возможность для производств предложить свои варианты решений, стать поставщиками, увидеть новые векторы развития", — сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

ТехноХаб Нефтегазового кластера для "Газпром нефти" станет агрегатором инициатив от отечественных промышленных предприятий для повышения эффективности добычи и переработки углеводородов.

Принять участие и предложить идеи можно на сайте до 16 декабря.