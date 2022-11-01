Продукция тюменских аграриев поставляется в 20 стран мира

| Фото: ishim-agro.ru | Фото: ishim-agro.ru

Продукция тюменских аграриев доставляется в 20 стран мир. В 2022 году новыми направлениями для экспорта стали Израиль, куда отправляли глютен и Ирак, который получит зерно.

Зерновых и зернобобовых, по данным на 27 ноября, собрано чуть больше 1 млн 893 тыс. тонн. Напомним, что рекорд был поставлен в 2011 году, тогда собрали 1 млн 919 тысяч тонн зерна при урожайности 26,8 центнеров с гектара. Урожайность в 2022 году составила 26,6 центнеров с гектара, что выше уровня прошлого года на 63%.

Среднее потребление зерна в Тюменской области составляет более 1 млн 200 тыс. тонн.

В регионе были построены и запущены в работу крупные предприятия: завод по глубокой переработке зерна "АминоСиб", "Свинокомплекс Тюменский", "Абсолют Агро", "Руском" и другие, которые стимулируют внутриобластное потребление зерна. Строительство объектов АПК, использующих в своих процессах зерно, продолжается. Это делает производство зерна менее зависимым от внешних рынков его потребления и сокращается объем реализации за пределы области, пишет "Комсомольская правда — Тюмень".