Пельменями с разными начинками угощали тюменцев на удмуртском празднике "Пельнянь"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пельменями с разными начинками угощали гостей удмуртского праздника "Пельнянь" в ДНК "Строитель" в Тюмени 27 ноября.

Самый простой путь к приобщению к культуре другого народа лежит через кухню, считают организаторы. Праздник посвятили пельменям. Традиционное удмуртское блюдо называется пельнянь, что в переводе означает "хлебное ушко".

Солистка удмуртского ансамбля "Оскон" Ангелина Григорьева учила всех желающих лепить пельмени. Мастер-классом заинтересовались даже дети. "Это обыкновенное пельменное тесто. В его состав входят мука, яйца, соль. Раскатываешь его, вырезаешь кружки, на них кладешь фарш. Начинку можно сделать любой. Например, мясо, картофель, грибы. Можно даже клубнику использовать", – поделилась она.

Неподалеку на столе расставили пельмени с мясом, картошкой и капустой. Их могли попробовать все желающие.

Со сцены гостям праздника рассказывали и о других национальных блюдах, таких как табани – удмуртские оладьи, перепечи – открытые ватрушки с мясной или овощной начинкой.

Также посетители ДНК "Строитель" могли своими руками без иголок создать куклу – мунë.

Отметим, в Тюменской области проходят Дни культуры финно-угорских и самодийских народов. 26 ноября состоялось открытие события в ДК "Железнодорожник", где собрались удмурты, коми-зыряне, ненцы, ханты и другие.

3 декабря в 17 часов в Тюмени пройдет День марийской культуры, конкурс чтецов на финно-угорских языках. 10 декабря отметят дни образования Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Дни культуры финно-угорских и самодийских народов завершатся концертом 11 декабря в с. Ивановка Ялуторовского района.

"Мы проводим мероприятия, посвященные культуре финно-угорских народов не только здесь, в ДНК "Строитель", но и в школах, библиотеках, детских садах. Мы должны рассказывать, что Россия – многонациональная страна,показывать свои костюмы и знакомить с праздниками. Если не передавать свой язык, традиции детям и внукам, то у нас не будет удмуртов и других представителей финно-угорских народов. Нет языка – нет народа", – сказала председатель тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина.

Инна Пахомова