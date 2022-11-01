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В Ханты-Мансийске стартует финал образовательной программы "Женщина-лидер" УФО

Общество, 10:26 28 ноября 2022

Мастерская управления «Сенеж» во ВКонтакте | Фото: Мастерская управления «Сенеж» во ВКонтакте

Финал регионального потока образовательной программы "Женщина-лидер" УФО состоится в Ханты-Мансийске 28 ноября. Проект объединяет творческих и амбициозных женщин, которые участвуют в развитии гражданского общества, сообщается на сайте проекта.

С приветственными словами к финалисткам обратятся полпред президента России в УФО Владимир Якушев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова и проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина, уточнется в сообщении.

Кроме этого организаторы и эксперты программы выступят в мероприятиях финала - это и командообразование,и мастер-классы, и дизайнерские показы, концерт и семинар по развитию авторских проектов.

Отметим, что программа реализуется в партнерстве с Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", при поддержке правительства Югры. Трансляция финала на портале Евразийского объединения женщин – региональных лидеров на страницах социальных сетей губернатора Югры.

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# женщины , лидеры , Сенеж

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