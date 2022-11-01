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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюменской области построят санаторий с методиками лечения нефтью

Общество, 14:52 28 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство санаторно-оздоровительного комплекса в Тюменской области с применением методик физиотерапевтического использования нефти Западной Сибири - одно из основных направлений реализации проекта ученых Тюменского индустриального университета. Он основан на бальнеологических свойствах нафталановой нефти.

Инициатором работы "Бальнеологические свойства нефти Западной Сибири" является молодой ученый Марсель Кадыров. В его команду вошли представители трех тюменских вузов и Казанского федерального университета. Ученые уверены, что тема актуальна, потому что тюменский нефтегазодобывающий регион нацелен на развитие рекреационного потенциала.

"Реализация проекта поможет в формировании фундаментального понимания бальнеологических свойств нефти и ее фракций, решит проблемы глубокой переработки нефти и нефтепродуктов и, надеемся, увеличит туристический поток в наш регион для санаторно-курортного оздоровления", - сказал Марсель.

Разработанные методики выделения из нефти активного вещества предстоит перевести в промышленные масштабы. Первым шагом в проекте станет создание консорциума, в который войдут представители вузовской науки, производственных нефтедобывающих и фармацевтических компаний. Ученые планируют выйти на обеспечение сырьем санаториев РФ, производство лекарственной и косметологической продукции из нефтепродуктов и импортозамещение нафталановой нефти, сообщает вуз.

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# нефть , санаторий , ТИУ

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