Вязальщицы Тобольска могут передать варежки и носки на благотворительную ярмарку "Чудо-дерево"

| Фото: со страницы Динары Гумеровой | Фото: со страницы Динары Гумеровой

Благотворительную ярмарку "Чудо-дерево" планирует провести в Тобольске автор проекта Динара Гумерова 17 декабря.

Часть связанных добровольцами изделий предложат купить тоболякам в качестве новогодних подарков себе и своим близким. Вырученные средства отправят маме 17-летнего ученика школы № 18, который сейчас борется с онкологическим заболеванием.

Социальный проект "Чудо-дерево" медицинский психолог в областной больнице № 3 Динара Гумерова реализует пятый год. Однажды она принесла елку и начала наряжать ее варежками и носочками. Дерево можно увидеть в неврологическом отделении. Рукавички и носки затем дарят детям, оказавшимся в больнице в новогодние праздники. По традиции в каждую пару спрятана конфетка. В 2021 году для акции связали 74 пары.

В основном изделия для Чудо-дерева вяжут женщины, перенесшие инсульт. По словам Динары Гумеровой, такая деятельность помогает реабилитироваться после болезни, восстановить нарушенные двигательные функции рук, поднимает настроение пациентам.

| Фото: со страницы Динары Гумеровой | Фото: со страницы Динары Гумеровой

Автор идеи отмечает, что в последние годы к акции присоединяются все больше участников: в течение года вязальщицы приносят свои изделия для елки. Желающие еще успевают принять участие в проекте и передать вязаные носки, рукавицы и даже игрушки для ярмарки и на подарки детям, оказавшимся в празднике в стационаре.

Передать изделия можно, написав Динаре Гумеровой в личные сообщения, или принести в стационар, отдать администратору у центрального входа.

Инна Пахомова