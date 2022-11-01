Ультразвуковой комплекс учета газа установили для Тобольского кремля

Газпром межрегионгаз Север Газпром межрегионгаз Север

Монтаж ультразвукового комплекса учета газа для Софийского двора Тобольского кремля провели в рамках благотворительной деятельности сотрудники "Газпром межрегионгаз Север". Прибор ведет учет газа с девяти котельных, отапливающих здания архитектурного ансамбля.

По информации организации, учет газа также будет вестись с Софийско-Успенского и Покровского соборов, Соборной колокольни, иконной лавки, монашеского корпуса, общежития иконописной и регентской школ, учебного корпус семинарии.

Газпром межрегионгаз Север Газпром межрегионгаз Север

"Газовики поставляют природный газ для зданий Тобольского кремля с 2002 года. Благодаря работе измерительного комплекса, имеющего в своем составе встроенные датчики давления и температуры, учет газа будет автоматически приводиться к условиям, исключающим необходимость корректировки объема потребленного газа", – рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.