Около 40 пилотов выедут на трассы финала чемпионата Тюмени по автоспорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Около 40 заявок от участников ожидают организаторы на финальном IX этапе открытого чемпионата по автоспорту "ExtDriveBigRace-2022", который пройдет 4 декабря. Состязания примет автодром ВОА (ул. Пермякова, 44).

"По прошлым этапам можно предположить, что будут водители, которые поедут только в одном зачете, и те, кто стартует в двух классах на одном и том же автомобиле. Трасса максимально простая, самое главное - проходить ее быстро. Чтобы это сделать, нужна определенная подготовка, но при этом заявиться может абсолютно любой желающий на самой обычной машине, которая пройдет наши технические требования", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор чемпионата Михаил Помыткин.

Участникам предстоит сразиться в классах: "Абсолют", "Полный привод", "Передний привод", "Задний привод R14", "Задний привод (Unlim)", "АвтоЛеди". На 30 ноября уже зарегистрировались пилоты из Тюмени, Ишима и Кургана.

Также Михаил отметил, что на чемпионат могут подать заявки подростки от 16 лет. "В классе "Задний привод R14" уже лидирует 16-летний подросток. Ему сейчас главное выйти в финал и чемпионский титул его. Даже не важно, какой он покажет результат в гонке, потому что за сезон парень набрал столько очков, что его по баллам уже не обогнать", - добавил он.

Главные условия для всех участников – исправный автомобиль и страхование жизни и здоровья пилота с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту". Для несовершеннолетних на старте обязательно присутствие родителей, а также нотариальное согласие на то, что их ребенок имеет право участвовать и они несут за него ответственность.

Регистрация на финал открыта до вечера 2 декабря по ссылке. Вход для зрителей бесплатный.

Виктория Макарова