Житель Ялуторовска доверился знакомому и лишился дорогой иномарки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Ялуторовска после устной договоренности со знакомым о купле-продаже лишился иномарки стоимостью 600 тыс. рублей. Местонахождение 27-летнего подозреваемого установили, его задержали, сообщает региональное управление МВД.

"Приятели устно договорились совершить сделку купли-продажи транспортного средства заявителя стоимостью более шестьсот тысяч рублей. Покупатель стал пользоваться автомобилем, но срок передачи денег постоянно переносил под различными предлогами. Спустя некоторое время злоумышленник убедил потерпевшего подписать шаблон договора купли-продажи, в котором были указаны лишь данные продавца и транспортного средства. При этом графа с указанием стоимости иномарки была пустой. Отсутствовали сведения о покупателе", - рассказали в полиции.

Установлено, что, используя подписанный потерпевшим договор, задержанный внес в него сведения другого покупателя и продал ему чужую иномарку за сумму чуть более 200 тыс. рублей. Деньгами распорядился по своему усмотрению. После этого машина ещё несколько раз перепродавалась. Ее местонахождение устанавливают полицейские.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 с. 160 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.