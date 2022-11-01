Жителям Тюменской области открыты более 60 курсов IТ-образования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 60 курсов IТ-образования могут записаться жители Тюменской области. Государство оплачивает от 50 до 100 % стоимости обучения, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

На данный момент в каталоге "Цифровых профессий" курсы от лидеров рынка IТ-образования: Яндекса, Нетологии, Geekbrains, Университета Иннополис, ИТМО, СберУниверситета, 1С и других. Это курсы как для начинающих, так и для middle-специалистов. Помимо программирования, есть курсы для других специалистов IТ-команд: рекрутеров, дизайнеров, маркетологов.

Участники проекта могут пройти обучение не только по профессиям в IТ-сфере, но и по смежным специальностям, которые востребованы в IТ-командах: продуктовой и системной аналитики, интернет-маркетинга, веб-дизайна, управления финансами стартапов, IТ-рекрутинга и многим другим.

Получить дополнительное образование в IТ-сфере в рамках проекта "Цифровые профессии" могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднего профессионального, а также студенты вузов и колледжей.

Подробно о проекте можно прочитать на сайте "Цифровые профессии".

Подать заявку на участие в проекте смогут зарегистрированные пользователи портала Госуслуг.