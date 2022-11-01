Герои России на встрече с Владимиром Якушевым рассказали о работе по патриотическому воспитанию в регионах

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Девять Героев России, проживающих в Уральском федеральном округе, приняли участие во встрече с полномочным представителем президента Владимиром Якушевым.

Как сообщает пресс-служба полпредства, на встрече присутствовали Герои Российской Федерации - президент "Российской Ассоциации Героев" Владимир Шаманов, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров, заместитель начальника штаба регионального отделения "ЮНАРМИИ" Геворк Исаханян.

"Регионы Уральского федерального округа славятся не только богатыми недрами, но и людьми. Мы гордимся земляками, которые сегодня с честью выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Защищают интересы нашей Родины и всех нас. Большая честь приветствовать здесь вас, Героев Российской Федерации. Вы не на словах, а на деле знаете, что такое воинский долг. Ваша принципиальная позиция - серьёзная опора для нас. Особенно сейчас, когда нашу страну пытаются проверить на прочность", - поприветствовал участников встречи Владимир Якушев, поблагодарив Героев за активную и принципиальную жизненную позицию.

Герой Российской Федерации, президент Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов рассказал о проведении в Екатеринбурге "Вахты памяти" у мемориала Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Это уже 91 вахта на территории страны и третья на Урале. Он также напомнил о том, что общественники уже много лет добиваются возможности перезахоронить легендарного разведчика – уроженца Урала – на исторической Родине (могила Кузнецова находится на Украине – прим.).

Участники встречи также обменялись мнениями об организации работы по патриотическому воспитанию в регионах. Рассказали о том, что регулярно проводят встречи Героев с подрастающим поколением. В том числе выезжают и в регионы УФО, где нет "своих" Героев России. Владимир Шарпатов и Олег Касков подчеркнули значимость личного общения с Героями. В период сложной эпидемиологической ситуации эта работа продолжалась в режиме онлайн, однако ни одна технология не способна заменить встречи лицом к лицу.

В завершении встречи полпред пожелал Героям России успехов на профессиональном поприще и в общественной деятельности и поздравил их с наступающим Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

После встречи Герои России отправились в 354-й военный клинический госпиталь, где проходят лечение участники СВО.