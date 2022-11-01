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73 домовладения подключат к газу в деревне Новоуфимская Аромашевского района в 2023 году

Экономика, 19:10 28 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Просьбу жительницы деревни Новоуфимская Аромашевского района Тюменской области Сажиды Садыковой о газификации населённого пункта рассмотрел полномочный представитель президента Владимир Якушев на личном приеме граждан.

Как сообщает пресс-служба полпредства, выяснилось, что газ в деревне появится в 2023 году. Строительством газораспределительной сети займётся компания "Газпром газораспределение Север". Будет проложено 3,8 км сетей и газопроводы к 73 домовладениям.

"Обращения граждан – это срез самых острых проблем, которые волнуют жителей. Каждая просьба прорабатыается самым тщательным образом, с подключением всех профильных структур. Все поручения, данные по итогам личного приёма граждан, находятся на контроле до окончательного решения проблемы", – подчеркнул Владимир Якушев.

Принятые решения Владимир Якушев поручил контролировать ГФИ. Заявителей он попросил внимательно следить за ходом решения обозначенных ими вопросов и в случае, если реализация поручений затягивается, оперативно сообщать о проблеме главному федеральному инспектору своего региона либо напрямую в аппарат полпреда.

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# Владимир Якушев , личный прием

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