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Жителя Тюмени задержали с мефедроном

Происшествия, 10:59 29 ноября 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

33-летнего жителя Тюмени задержали в одном из дачных кооперативов на Московском тракте Тюмени. Во время досмотра у него оказался в кармане полимерный сверток.

По информации регионального управления МВД, экспертиза установила, что изъятое является наркотиком мефедроном общей массой около грамма. По словам мужчины, вещество он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , полиция

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