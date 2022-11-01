Тюменские таможенники задержали посылку с килограммом запрещенного вещества из Нидерландов

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Полимерный пакет с белым веществом обнаружили оперативники Тюменской таможни у мужчины в Пыть-Яхе. Экспертиза установила, что содержимое весом 1007,53 гр., – это сильнодействующее вещество "прегабалин" из Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам получателя, он заказал его для личных нужд в европейском онлайн-магазине. О том, что вещество не допускается в гражданский оборот без рецепта врача, которого у мужчины не оказалось, ему было известно.

Операция проходила совместно со службой по противодействию контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и сотрудниками Сургутского линейного управления МВД России на транспорте.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на четыре года условно.