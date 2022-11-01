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Актер театра Вахтангова Евгений Князев прочтет для тюменцев "Пиковую даму"

Общество, 08:42 30 ноября 2022

Антон Богданов (источник: Курская государственная филармония) | Фото: Антон Богданов (источник: Курская государственная филармония)

Моноспектакль Евгения Князева "Пиковая дама" начнется в Тюменской филармонии 9 декабря в 19 часов. Особое наслаждение для ценителей и почитателей таланта ведущего актера московского театра им. Е. Вахтангова, ректора московского Театрального института им. Б. Щукина – его моноспектакли, сообщает филармония.

"На сцене, в сумраке, лишь кресло с книгой, на кроваво-красной обложке которой чернеет символ пиковой карты, да столик с часами, лорнетками и колокольчиком для слуг", - описывают спектакль организаторы

Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника — все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт.

Стоимость билетов: 600 – 1600 руб. Билеты можно и по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Пушкинская карта , Тюменская филармония

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