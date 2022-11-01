Госорганы обяжут вести соцсети - какие еще законы вступают в силу в России в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законы, вступающие в силу в России с 1 декабря, озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Тк, дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Раньше такое преимущество было предоставлено законом только для родных братьев и сестер.

"Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им", — прокомментировал Вячеслав Володин.

С 1 декабря все госорганы обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях (во "ВКонтакте" и/или в "Одноклассниках"). "Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи", — добавил председатель Госдумы.

Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через "Госуслуги". Для этого понадобится электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения инспекции.

Иностранным агентам запрещается осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

"Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет", — отмети Вячеслав Володин.

В РФ будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность (паспорт), сообщает пресс-служба Государственной думы.

Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах. Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал "Госуслуги". В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

Физлица должны заплатить налоги за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 года. Речь идет об имущественных налогах, а именно о транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы. Кроме того, образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

ФССП России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника. Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.

Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием. Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.

Если туристическая поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги. Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.