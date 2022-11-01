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19-летний житель Голышманово хранил дома марихуану

Происшествия, 13:25 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19-летнего жителя Голышманово задержали за незаконное хранение наркотических средств. В одной из надворных построек его дома оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения, сообщает региональное управление МВД России.

"Согласно результатам проведенной экспертизы, в пакете находилась марихуана весом более 45 граммов. По словам задержанного, запрещенное наркотическое средство он хранил для личного употребления", - рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств". Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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# полиция , УМВД России по Тюменской области

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