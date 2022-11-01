Жительница Тюмени похитила у коллеги украшения на 300 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

На 300 тыс. рублей похитила у коллеги золотые украшения 25-летняя жительница Тюмени. Похищенное сдала в ломбард, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Девушка пояснила полицейским, что в день совершения преступления она приехала на работу вечером, чтобы забрать личные вещи. Обнаружив в тумбочке оставленные без присмотра чужие ювелирные украшения, злоумышленница решила их присвоить. Похищенное сдала в ломбард, выручила 94 тыс. рублей. Деньги планировала потратить на личные нужды, но не успела. Они изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.