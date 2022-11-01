Тюменка добилась алиментов после вмешательства прокуратуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Задолженность по алиментам в размере более одного миллиона 700 тыс. рублей погашена после вмешательства надзорного органа в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Ранее в прокуратуру обратилась местная жительница, она рассказала, что не получает алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

"По исполнительному производству о взыскании алиментов на содержание дочери у тюменца сформировалась задолженность более 1,7 миллиона рублей. Должник с 2018 года занимает должность генерального директора в одной из организаций города. Постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено только в ходе прокурорской проверки", – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Устранить нарушения закона прокурор округа потребовал во внесенном руководителю УФССП России по Тюменской области представлении. После прокурорского вмешательства задолженность по алиментам погашена в полном объеме.