Тюменская область на строительство трех улиц в 2023 году получит средства из федерального бюджета

| Фото: gus.admtyumen.ru | Фото: gus.admtyumen.ru

Ассигнования федерального бюджета по программе "Стимул" на строительство улиц в квартале: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура получит Тюменская область из федерального бюджета в 2023 году. Это небольшие объекты, примыкающие к новой ул. Т. Кармацкого. Общая протяжённость запланированного строительства - 1,74 км, сообщает Главное управление строительства региона.

По соглашению с Минстроем РФ федеральный бюджет выделяет на строительство улиц в районах новой застройки до 27 % от стоимости объекта. Благодаря реализации программы за три года субъект получил софинансирование на сумму более 200 млн рублей.

"Оформляя заявку на получение федерального софинансирования, мы указываем, какое количество жилья построят на данных территориях. То есть берём на себя обязательства, что новые дороги точно будут востребованы. В рамках соглашения в Тюменской области за три года возведено более четырех сот тысяч квадратных метров жилья", - отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В 2022 году географию программы "Стимул" расширили, реализованы три объекта. В жилом районе "Ново-Патрушева" кроме ул. В. Трофимовой построили ул. К. Посьета протяжённостью более 800 м. Начали строительство ул. Т. Кармацкого в районе оз. Алебашево. Срок строительства — 2022-2023 годы. Она соединит крупные городские магистрали — ул. Алебашевскую и ул. Мельникайте. Протяженность — 1,85 км.

В 2020 году в рамках программы построили две улицы в жилом районе "Ново-Патрушева". На ул. А. Митинского и ул. П. Шарова уложили более 2,3 км асфальта, обустроили тротуары и освещение. В 2021 году продолжили развитие жилого района "Ново-Патрушева". Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства позволили начать строительство ул. В. Трофимовой от ул. А. Митинского до ул. Монтажников. Работы по графику выполнили в течение двух лет. Построили новую улицу со всей инфраструктурой протяжённостью почти 900 м. По ней уже запустили движение. Здесь же в 2023 году откроют новую школу на 1 тыс. 200 мест.

Программа "Стимул" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".