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Второй экодом откроют в Тюмени на Цветном бульваре в декабре

Общество, 08:41 01 декабря 2022

инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

Новый экодом начнет работу на Цветном бульваре в Тюмени в декабре, сообщает инфоцентр правительства региона.

В первом тюменском "Экодоме Гудвин" за первый месяц работы побывали 1 тыс. 300 посетителей из Тюменской области, Югры, Ямала, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России.

В коворгинге провели 55 мастер-классов и приняли почти 900 кг вторсырья.

Напомним, в экодом, который расположен на пересечении улиц Максима Горького и Советской у ТРЦ "Гудвин", можно сдать пластик, бумагу, батарейки.

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# ТРЦ Гудвин , экология

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