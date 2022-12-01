Второй экодом откроют в Тюмени на Цветном бульваре в декабре

| Фото: инфоцентр правительства ТО | Фото: инфоцентр правительства ТО

Новый экодом начнет работу на Цветном бульваре в Тюмени в декабре, сообщает инфоцентр правительства региона.

В первом тюменском "Экодоме Гудвин" за первый месяц работы побывали 1 тыс. 300 посетителей из Тюменской области, Югры, Ямала, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России.

В коворгинге провели 55 мастер-классов и приняли почти 900 кг вторсырья.

Напомним, в экодом, который расположен на пересечении улиц Максима Горького и Советской у ТРЦ "Гудвин", можно сдать пластик, бумагу, батарейки.