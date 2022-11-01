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Два с половиной года условно дали беременной тюменке, ударившей брата ножом

Происшествия, 18:30 30 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33-летней Гульнаре, которая ударила ножом своего брата, вынесли приговор в Нижнетавдинском районе. Инцидент произошел 4 июня 2022 года, сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Установлено, что родственники пошли на пастбище пасти коров, где начали вместе выпивать. Позже женщина попросила брата сходить посмотреть скотину. Мужчине показалось, что сестра звучала грубо, и поэтому он ударил ее по щеке. В этот момент у нее в руках был нож, которым она нанесла ему удар в живот. Когда женщина увидела кровь, тут же позвонила в скорую и обработала рану.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда, опасного для жизни, совершенное с предметом, использованным в качестве оружия. В суде обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевший отметил, что простил сестру и не имеет к ней претензий.

По месту жительства женщину охарактеризовали удовлетворительно. На учете у психиатра и нарколога она не состоит. Состоит на учете по беременности, воспитывает несовершеннолетних детей.

В итоге женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы сроком условно с испытательным сроком в 2,5 года.

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# Нижнетавдинский район , приговор

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