"Гольдберг-вариации" Баха в тюменской филармонии представят Иосиф Пуриц и Ровшан Мамедкулиев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Баянист Иосиф Пуриц и гитарист Ровшан Мамедкулиев представят в тюменской филармонии собственную транскрипцию знаменитых "Гольдберг-вариаций" И.С. Баха. Концерт пройдет 20 декабря.

По информации организаторов, баянист Иосиф Пуриц – лауреат более 30 международных состязаний, один из самых ярких молодых баянистов мирового уровня. Получил образование в Музыкальном колледже при Московском государственном институте музыки им. А. Г. Шнитке, Российской академии музыки им. Гнесиных. Продолжил обучение в Королевской академии музыки в Лондоне, по окончании которой стал вторым из двух баянистов за всю 30-летнюю историю факультета, получивших диплом с отличием.

Гитарист Ровшан Мамедкулиев – лауреат более 25 международных и всероссийских конкурсов гитаристов. В мировых СМИ игру Ровшана называют красочной, уверенной, изысканной, а самого музыканта – уникальным огненно-ярким талантом и одним из самых захватывающих инструменталистов. Безукоризненная игра, широкий репертуар и зрелищность выступлений сделали "поэта гитары" любимцем публики.

Автор и ведущий программы – главный редактор газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов. Стоимость билетов: 500 руб.

Возрастное ограничение: 14+.