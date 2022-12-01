Тюменец разложил по тайникам 17 свертков с метадоном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину 1998 года рождения задержали на ул. Чаплина в Тюмени. Во время личного досмотра и из оборудованных тайников полицейские изъяли 17 свёртков с метадоном, сообщает региональное управление МВД России.

Общий вес запрещенных веществ составил около четырёх граммов. Молодой человек пояснил, что испытывал материальные трудности, решил устроиться закладчиком наркотиков в интернет-магазин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.