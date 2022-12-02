Проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени начнется в 2023 году

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени начнется в 2023 году. Его концепцию обсудили на совете по делам инвалидов, который прошел в рамках форума #возМОЖНОсти. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале 2 декабря.

"Главный вопрос, который задают участники, – про систему реабилитации. Инвалидам хочется, чтобы все было современно, удобно и в одном месте", - пояснил глава региона.

Комплекс зданий разместится на ул. Энергостроителей рядом со школой № 63. Его основой станет реабилитационный центр с кабинетами восстановления, залами ЛФК и психологической помощи, отделением профориентации инвалидов с мастерскими и другими специализированными блоками. Предусмотрена также водолечебница с бассейном и гостиницы для прибывающих на реабилитацию и сопровождающих. Реабилитацию в центре смогут получить как взрослые, так и дети.

Александр Моор подчеркнул, что все технические решения согласованы с организациями инвалидов. по поручению главы региона Главное управление строительства проведет проектирование многофункционального центра для инвалидов в Тюмени. начало работ запланировано на 2023 г.