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В Уватском районе готовят новый туристический маршрут

Общество, 20:42 03 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К разработке туристических маршрутов, которые могут привлечь как любителей природы, так и ценителей истории, приступили в Уватском районе Тюменской области.

"Мы понимаем, что первое, с чем сейчас ассоциируется Уватский район для путешественников - это огромный лесной массив и связанное с ним времяпрепровождение, - отметил глава района Вячеслав Елизаров. - Тому подтверждение и недавнее послание губернатора, в котором прозвучало предложение сделать нашу территорию столицей бурого медведя. Поэтому бренд, можно сказать, уже определен. Охота и рыбалка - это то, с чем ассоциируется район уже многие годы. В то же время у нас есть чем заинтересовать и любителей истории. Частично на ней будет основан наш новый туристический маршрут. К сожалению, далеко не все местные жители знают о малоизвестных, но богатых и самобытных страницах уватской истории".

Одна из остановок туристического маршрута - Кошелевская гора, на которой расположен археологический памятник "Кошелевское городище", сообщает пресс-служба администрации Уватского района

По словам местного краеведа Валентина Поспелова, на этом месте располагалась столица Назымского княжества: "Временные рамки городка относятся к VIII — XVI векам. Это было первое хантыйское укрепленное поселение, которое взяли штурмом казаками атамана Ермака во время похода на север. В 1982 году на этом месте производились археологические раскопки, которые показали большое количество обломков керамики и предметов быта. Вполне возможно эта земля хранит ещё немало тайн".

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# Вячеслав Елизаров , краеведение , Уватский район

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